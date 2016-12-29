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29 декабря 2016
14:38:35

Самолет Минобороны Ту-154 практически полностью разрушился от удара о поверхность, а затем о дно моря

Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов. По его словам, район катастрофы обследован полностью. По данным на этот час на поверхность подняты тела 19 погибших.

Экипаж самолета был полностью готов к полету, сообщил, в свою очередь, начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил Сергей Байнетов.

По словам Байнетова, особая ситуация на борту самолета развивалась всего 10 секунд.

 

Источник Эхо Москвы




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