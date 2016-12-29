Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов. По его словам, район катастрофы обследован полностью. По данным на этот час на поверхность подняты тела 19 погибших.
Экипаж самолета был полностью готов к полету, сообщил, в свою очередь, начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил Сергей Байнетов.
По словам Байнетова, особая ситуация на борту самолета развивалась всего 10 секунд.
Источник Эхо Москвы
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