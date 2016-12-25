Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело. Расследованием дела займется центральный аппарат СКР. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина "выдвинулась группа опытных следователей".

На сайте Министерства обороны РФопубликован полный список пассажиров, находившихся на борту Ту-154: 8 членов экипажа, журналисты, военные. Большинство тех, кто был в самолете - артисты ансамбля Александровна - всего 92 человека.

На борту Ту-154 также находилась Елизавета Глинка - руководитель фонда "Справедливая помощь", известная своей благотворительной деятельностью. Ей Доктор Лиза занималась около 20 лет. Несколько раз участвовала в эвакуации раненых детей Донбасса. Начиная с 2015 года, Елизавета Глинка неоднократно посещала территорию Сирии с гуманитарными миссиями - занималась доставкой и распределением лекарств, оказанием медицинской помощи гражданскому населению Арабской Республики.