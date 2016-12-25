слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
25 декабря 2016
13:25:16

Самолет Минобороны России разбился через 20 мин. после вылета из Сочи

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело. Расследованием дела займется центральный аппарат СКР. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина "выдвинулась группа опытных следователей".

На сайте Министерства обороны РФопубликован полный список пассажиров, находившихся на борту Ту-154: 8 членов экипажа, журналисты, военные. Большинство тех, кто был в самолете - артисты ансамбля Александровна - всего 92 человека. 

На борту Ту-154 также находилась Елизавета Глинка - руководитель фонда "Справедливая помощь", известная своей благотворительной деятельностью. Ей Доктор Лиза занималась около 20 лет. Несколько раз участвовала в эвакуации раненых детей Донбасса. Начиная с 2015 года, Елизавета Глинка неоднократно посещала территорию Сирии с гуманитарными миссиями - занималась доставкой и распределением лекарств, оказанием медицинской помощи гражданскому населению Арабской Республики.

 




Последние новости Тольятти

25 декабря
15:06
Доктор Лиза погибла

Фонд Доктора Лизы подтвердил ее поездку в Сирию...

25 декабря
13:41
Авиаэксперт: Ту-154 мог упасть из-за нарушения правил подготовки перед вылетом

Опубликован список погибших...

25 декабря
13:37
Версию теракта на борту ТУ-154 исключили в Совфеде

Самолёт летел в Сирию из Сочи...

25 декабря
13:31
Найдены тела пятерых погибших пассажиров разбившегося самолета

В Сирию летела и Доктор Лиза...

23 декабря
16:15
Тольяттинские дети смогут провести зимние каникулы в лингвистическом лагере

Впервые предстоящей зимой будет организовано 2 смены...

23 декабря
16:13
В Тольятти пройдет выставка пожарной техники

Спасатели зовут всех желающих...

23 декабря
15:59
Митю Фомина полицейские задерживали с погоней в Москве

Суд принял решение по делу артиста только сейчас...

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+