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23 января 2017
17:34:11

Самолет, летевший в Самару из Пхукета, экстренно сел в Новосибирске

Boeing принадлежит авиакомпании Azur Air, на борту находились 116 пассажиров и 7 членов экипажа. Посадка прошла успешно.

По предварительным данным, после взлета самолета из международного аэропорта Пхукета на взлетно-посадочной полосе были обнаружены фрагменты резины. Экипажу воздушного судна было перейти в режим особого внимания. Boeing экстренно приземлился в аэропорту Толмачево, где должен был совершить дозаправку. В настоящее время его осматривают техники и следователи.

- В ходе осмотра места происшествия было установлено частичное разрушение пневматики левой стойки шасси, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова. - Помимо этого обнаружены незначительные повреждения акустической панели двигателя и одного закрылка.

- Транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о правах пассажиров, - сообщила "РГ" старший помощник Западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Авиакомпания приняла решение о выделении запасного борта для доставки пассажиров. Ожидается, что они смогут вылететь из Новосибирска в Самару после девяти часов вечера.

 

Источник Российская газета




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