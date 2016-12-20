Приближается День зимнего солнцестояния. В 2016 году Солнце пройдёт самую низкую точку своей эклиптики 21 декабря в 10.45 Всемирного координированного времени ( UTC ). Хотя, конечно, не Солнце пройдёт, а наклон земной оси к плоскости орбиты в этот момент составит наибольшую величину – 23°27`.

В этот день Южное полушарие планеты будет освещено максимально, а северное – минимально, сообщают "Метеовести". В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния высота Солнца над горизонтом в полдень почти не меняется – отсюда и происходит само название солнцестояния. В период с 18 по 25 декабря продолжительность светового дня почти не меняется, колебание составляет 1-2 минуты.

Но уже с 25 декабря начнётся обратный отсчёт – по одной-двум минутам световой день начнёт увеличиваться, и если не уличная температура, то прибавка солнечного сияния внушит нам надежду на перемены к лучшему.