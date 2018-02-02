Весной все общественные зоны города и его окрестностей обработают от клещей, комаров, грызунов и других распространителей инфекций. Соответствующее поручение было дано администрации областной столицы на заседании штаба регионального комитета «Россия-2018».

Самарская область территориально расположена в зоне постоянно действующих природных очагов геморрагической лихорадки с почечным синдромом, клещевого энцефалита и боррелиоза, туляремии, лептоспироза, Лихорадки Западного Нила (ЛЗН) и бешенства среди животных. Практически каждый год регистрируются завозные случаи тропической малярии.

В прошлом году был зарегистрирован случай лихорадки Денге. Переносчиками этих заболеваний являются комары.

Кроме того, на заседании была поставлена задача отрегулировать численность бродячих животных, в основном, собак. Особое внимание будет уделено территориям, прилегающим к стадиону «Самара-Арена», площадке Фестиваля болельщиков FIFA™ и туристическим маршрутам.

Как отметили в пресс-службе правительства губернии, ловить собак будут не травмирующими техническими средствами. Содержать их планируют в специализированных приютах и центрах временного содержания безнадзорных животных.