Стоматологическую клинику "Практик" на пр. Ленина в Самаре, где 23 июля скончался 4-летний мальчик, закрыли. Как передает "Волга ньюз ", на двери и детского, и взрослого отделения висит объявление, что клиника не работает по техническим причинам. Выяснить когда откроется учреждение не удалось — телефоны не отвечают.

На сайте компании сообщается, что "произошел несчастный случай с летальным исходом во время введения пациента в общий наркоз", а усилия бригады анестезиологов-реаниматологов и проведение всех необходимых мероприятий согласно протоколу не принесли результата.

"Применение общей анестезии в стоматологии является порой единственной возможностью оказания помощи пациенту. В клинике с 2014 г. проведено более 500 успешных лечебных процедур под общим наркозом. Для многих пациентов, в том числе с системными заболеваниями и патологиями, других вариантов оказания помощи не существует", — отмечают в клинике.

По данным регионального СУ СК, во время процедуры общего обезболивания и введения ребенка в состояние медикаментозного сна после инъекции нескольких препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), но, по данным СУ СК, подозреваемых по нему пока нет, так как еще не установлена точная причина смерти ребенка.