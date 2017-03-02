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02 марта 2017
09:30:29

Самарскую область захлестнула волна протестных акций

Жители губернии, в основном, пенсионеры пытаются высказать свое недовольство властям в связи с последними непопулярными мерами, которые существенно понижают и без того невысокий уровень жизни населения.

Как уже сообщала наша радиостанция, в субботу, 4 марта, митинг протеста против повышения тарифов ЖКХ и урезания льгот состоится в Тольятти на Центральной площади. Всех неравнодушных ждут к 11. Две акции в феврале уже провели пенсионеры Самары. Там требования были гораздо жестче – помимо возврата всех льгот пенсионерам еще и отставка губернатора.

И сейчас активисты областной столицы готовят третью акцию протеста. Как сообщает в своем Твиттере депутат губернской Думы Михаил Матвеев, в администрацию города подано 2 уведомления о проведении митинга 18 марта. Заявители - "Гражданская инициатива" и  КПРФ. По закону ответ должен быть дан в три дня.




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