Он станет специальным гостем четвертого международного турнира по смешанным единоборствам «Битва на Волге-4». Турнир пройдет 11 мая в Самаре.

Напомним, всего несколько дней назад знаменитый боец из Дагестана завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе, став первым в истории российским чемпионом промоушена. В Нью-Йорке Хабиб победил американца Эла Яквинту.

Федерация ММА Самарской области и промоутерская компания «Битва на Волге» планируют организовать встречу Нурмагомедова с местными болельщиками, о времени и месте проведения которой будет сообщено в ближайшее время.

Что касается «Битвы на Волге-4», то в рамках этого турнира в спорткомплексе «МТЛ Арена» пройдут 12 поединков по правилам ММА. Центральное событие вечера - бой финала Гран-при в супертяжелом весе между Шамилем Абасовым (Самара) и Александром Солдаткиным (Тольятти). Победитель станет первым обладателем пояса турниров «Битва на Волге».

Фото: АСМ СПОРТИКО