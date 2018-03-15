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15 марта 2018
08:38:31

Самарскую область посетил Дмитрий Рогозин

Заместитель председателя правительства в сопровождении главы региона Дмитрия Азарова побывал на заводе РКЦ «Прогрес­с». Вице-премьеру показали цех окончательной сборки ракет-носителей с контрольно-испытательной станцией, агрегатно-сборочный цех и цех сборки космических аппаратов.

После чего Рогозин провел совещание, посвященное дальнейшему развитию производства. В настоящее время «Прогресс» работает над созданием новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".  Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту составит около 18 т. Начало летных испытаний запланировано на 2022 год.

РКЦ «Прогресс» утвержден соисполнителем проекта нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Указ о создании на космодроме Восточный такого комплекса был подписан в начале года. Дмитрий Рогозин в ходе своего визита в Самару также побывал на заводе «Кузнецов» и провел совещание о состоянии аэрокосмической отрасли.

Фото: samregion.ru




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