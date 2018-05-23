Они отправились по домам – в Узбекистан, Таджикистан, Туркмению, Азербайджан, Грузию. и Турцию. Правда, не по своей воле, выявили мигрантов, нарушивших закон, судебные приставы Самарской области. Такую работу они ведут круглый год. Всего с начала 2018 на родину были депортированы 295 человек, 172 из них уехали за свой счет.

Мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, то есть, без визы, но задерживаются в России дольше разрешенных 90 суток, чем нарушают правила пребывания на территории нашей страны. За это полагает штраф от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Вернуться в нашу страну эти люди смогу не ранее чем через 5 лет.