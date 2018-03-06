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06 марта 2018
11:20:27

Самарской области выдали денег на оборудование для детских поликлиник

Правительство РФ направляет на эти цели более 198 миллионов рублей. Уже решено, что эти средства будут потрачены на приобретение высокотехнологичного диагностического оборудования. В том числе, ультразвуковых сканеров, рентгендиагностических систем. Также регион закупит электроэнцефалографы, кардиографы и иное лабораторное оборудование, которое, в том числе, используют при проведении профилактических осмотров детей.

С 2018 года в стране объявлено «Десятилетие детства». В рамках этой программы принят целый пакет различных мер по поддержке российских семей. Это и выплаты на рождение первого ребенка, и льготная ипотека, и расширение возможностей использования материнского капитала. Кроме того, предусмотрено создание 270 тысяч мест в яслях по всей России. Самарская область на эти цели получит более 1 млрд рублей.




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