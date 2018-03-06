Правительство РФ направляет на эти цели более 198 миллионов рублей. Уже решено, что эти средства будут потрачены на приобретение высокотехнологичного диагностического оборудования. В том числе, ультразвуковых сканеров, рентгендиагностических систем. Также регион закупит электроэнцефалографы, кардиографы и иное лабораторное оборудование, которое, в том числе, используют при проведении профилактических осмотров детей.

С 2018 года в стране объявлено «Десятилетие детства». В рамках этой программы принят целый пакет различных мер по поддержке российских семей. Это и выплаты на рождение первого ребенка, и льготная ипотека, и расширение возможностей использования материнского капитала. Кроме того, предусмотрено создание 270 тысяч мест в яслях по всей России. Самарская область на эти цели получит более 1 млрд рублей.