Об этом сообщили сегодня в пресс-службе региональной таможни. Гражданин Республики Узбекистан нарушил право пользования временно ввезенным автомобилем, ему грозила административная ответственность.
Решив уйти от наказания, иностранный гражданин он предложил должностному лицу 25 000 рублей - за бездействие. Сотрудник таможенной службы денег не взял, вместо этого о случившемся доложил своему руководству. Нарушителя задержали, возбуждено уголовное дело.
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