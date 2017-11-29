Об этом сообщили сегодня в пресс-службе региональной таможни. Гражданин Республики Узбекистан нарушил право пользования временно ввезенным автомобилем, ему грозила административная ответственность.

Решив уйти от наказания, иностранный гражданин он предложил должностному лицу 25 000 рублей - за бездействие. Сотрудник таможенной службы денег не взял, вместо этого о случившемся доложил своему руководству. Нарушителя задержали, возбуждено уголовное дело.