Гражданин Казахстана, перевозивший товары народного потребления на грузовом автомобиле, предложил госслужащему 5 тысяч рублей. Взамен просил не пропустить его через границу без таможенного досмотра. Об этом факте таможенник сообщил в отдел по противодействию коррупции и уведомил начальника таможни. На взяткодателя было возбуждено уголовное дело.

После проведения досмотра выяснилось, что житель соседней республики перевозил более 5 тысяч единиц продукции с признаками контрафактности. Сейчас проводится сбор материала для возбуждения административного дела по статье «Незаконное использование чужого товарного знака».