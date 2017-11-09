Гражданин Казахстана, перевозивший товары народного потребления на грузовом автомобиле, предложил госслужащему 5 тысяч рублей. Взамен просил не пропустить его через границу без таможенного досмотра. Об этом факте таможенник сообщил в отдел по противодействию коррупции и уведомил начальника таможни. На взяткодателя было возбуждено уголовное дело.
После проведения досмотра выяснилось, что житель соседней республики перевозил более 5 тысяч единиц продукции с признаками контрафактности. Сейчас проводится сбор материала для возбуждения административного дела по статье «Незаконное использование чужого товарного знака».
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Об этом сообщает пресс-служба оператора
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