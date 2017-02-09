Ведомство провело в прошлом году 241 проверку объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством и оборотом мясной продукции в Самарской области.

В итоге было выявлено более 200 нарушений, в том числе, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, несоблюдение условий и сроков хранения пищевой продукции, а также нарушение требований при ее транспортировке и реализации.

На показатели безопасности было отобрано и исследовано почти 2 тысячи образцов мяса, из них 8% не соответствовало требованиям по микробиологическим и 9,5% по физико-химическим показателям. В двух пробах были обнаружены антибиотики. Роспотребнадзор забраковал 101 партию мясных продуктов объемом 255 кг с истекшим сроком годности, отсутствием маркировки и без товарно-сопроводительных документов.

Ситуация остается на постоянном контроле Роспотребнадзора, рапортовали в ведомстве.