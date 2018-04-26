Как сообщили в облглавке, это случилось в сентябре прошлого года. Сотрудник одного из подразделений полиции пообещал за эту сумму подписать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Факт отследила служба внутренней безопасности управления МВД.
В отношении сотрудника возбудили уголовное дело. Назначена служебная проверка. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов по дискредитирующим обстоятельствам. К строгой дисциплинарной ответственности также привлекут его руководителей.
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