Накануне вечером 65-летний мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте, и это последнее, что он смог сделать в жизни. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Наезд на пешехода совершил водитель автомобиля ВАЗ-21099.
Меру его вины в этом ДТП еще предстоит определить. В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются сотрудники полиции.
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