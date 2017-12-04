Накануне вечером 65-летний мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте, и это последнее, что он смог сделать в жизни. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Наезд на пешехода совершил водитель автомобиля ВАЗ-21099.

Меру его вины в этом ДТП еще предстоит определить. В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются сотрудники полиции.