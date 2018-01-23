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23 января 2018
10:49:49

Самарский отель попал в «черный список» Ростуризма

Здесь, как выяснили в ведомстве, завышают стоимость номеров на период проведения чемпионата мира по футболу.

Всего в списке более 40 гостиниц, одна из них – «Тоника», категория «3*» - находится в Самаре на улице Ленинградская. Превышение ценового норматива здесь составляет от 57 до 188%, отмечает Ростуризм. 

Весь список есть на сайте ведомства, в нем отели, которые расположены в Волгоградской, Самарской, Калининградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Москве.




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