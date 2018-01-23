Здесь, как выяснили в ведомстве, завышают стоимость номеров на период проведения чемпионата мира по футболу.
Всего в списке более 40 гостиниц, одна из них – «Тоника», категория «3*» - находится в Самаре на улице Ленинградская. Превышение ценового норматива здесь составляет от 57 до 188%, отмечает Ростуризм.
Весь список есть на сайте ведомства, в нем отели, которые расположены в Волгоградской, Самарской, Калининградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Москве.
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