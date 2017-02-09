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09 февраля 2017
15:22:17

Самарский мошенник бесплатно жил и питался в санаториях, представляясь начальником несуществующего отдела энергокомпании

Подробности этой истории рассказали в пресс-службе компании «Т Плюс Самара»:

"6 февраля 2017 года «Т Плюс Самара» подало заявление о возбуждении уголовного дела по статье попытка мошенничества в отношении самарца -  Павла Т. На его счету как минимум 2 эпизода, когда он выдавал себя за начальника несуществующего отдела энергокомпании, чтобы получить бесплатное проживание в гостиницах и санаторных учреждениях.

Летом 2015 года менеджерам туристической организации «Д..айн»  предприимчивый псевдосотрудник сообщил, что планируется корпоративное мероприятие руководства «Т Плюс», и даже договорился о бронировании через эту фирму 17 номеров в одном из элитных отелей. Позже он отказался от бронирования, сославшись на болезнь руководителя компании. Туристическая фирма понесла убыток от оплаты брони в размере 30% от стоимости услуг отеля.

В конце 2016 года Павел Т.  начал вести переговоры с одним из санаториев в Ессентуках для заключения корпоративного договора на восстановительное лечение 150 сотрудников «Т Плюс Самара» в год. Естественно, что никаких полномочий на эти переговоры у Павла Т. быть не могло, корпоративное мероприятие в отеле и массовое оздоровление сотрудников в Ессентуках компанией не планировалось.

В каждом из случаев  псевдоагент энергокомпании, естественно, приезжал на ознакомительную поездку для переговоров с бесплатным проживанием, питанием, что и было целью мошенничества.

Неизвестно, сколько таких приятных с точки зрения Павла Т. ознакомительных поездок было проведено всего, но в Ессентуках обман был раскрыт сотрудником санатория, а предприимчивый псевдоначальник несуществующего отдела непроизводственного и социального обеспечения «Т Плюс Самара» был вынужден оплатить свое проживание в санатории и пройти опрос сотрудников Отдела МВД России по городу Ессентуки.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против Павла Т. по статье «покушение на мошенничество». Вполне возможно, что в ходе расследования выявятся и другие эпизоды «ознакомительных круизов» этого «сына лейтенанта Шмидта».

«Т Плюс Самара» информирует, что деловая переписка энергокомпании осуществляется только с домена «tplusgroup.ru», а полномочия сотрудников всегда могут быть подтверждены наличием официально заверенной доверенности и служебными удостоверениями. В случае возникновения подозрений о полномочиях сотрудника, представляющегося работником «Т Плюс Самара», просим обращаться в энергокомпанию по реквизитам, указанным на сайте компании.




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