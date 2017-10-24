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24 октября 2017
12:34:50

Самарский диализный центр примет первых пациентов уже в ноябре

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии бы построен на базе областной клинической больницы им.Середавина. Он позволит принимать до 400 пациентов с хронической болезнью почек со всей губернии. Уже установлено и готово к работе самое современное оборудование.

Новый центр гемодиализа, оборудованный по самым высоким мировым стандартам, должен был открыться еще в августе текущего года. Однако из-за проволочек с оформлением документации ввод медицинского учреждения постоянно откладывался. Между тем, сейчас в Самарской области проходят процедуру гемодиализа более 1200 человек и, по словам врачей, количество людей, нуждающихся в гемодиализе и пересадке почки, увеличивается из года в год на 70-80 человек.

В дело вмешался глава региона Дмитрий Азаров. В итоге накануне областной Минстрой получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Следующий этап – передача объекта от инвестора в государственную собственность. Прием первых пациентов начнется в ноябре.




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