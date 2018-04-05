Как заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, такие проверки пройдут каждом городе, который примет матчи мундаиля.

Сейчас собирается информация о так называемых «группах риска». Проводятся мероприятия по проверке всех кандидатов. Зубов добавил, что уже проведена большая работа по контролю террористической защищенности объектов ЧМ-2018. Все вскрытые в ходе проверок недостатки оперативно устраняются.

Разработаны усиленные меры по обеспечению общественной безопасности в потенциально опасных местах возможных столкновений групп болельщиков, на маршрутах следования граждан. На время проведения турнира планируется установить контролируемые запретные зоны, ограничить движение транспортных средств, полеты летательных аппаратов, оборота оружия, боеприпасов и проведение публичных мероприятий.