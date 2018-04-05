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05 апреля 2018
13:27:49

Самарских волонтеров чемпионата мира по футболу проверят на причастность к экстремизму и терроризму

Как заявил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, такие проверки пройдут  каждом городе, который примет матчи мундаиля.

Сейчас собирается информация о так называемых «группах риска». Проводятся мероприятия по проверке всех кандидатов. Зубов добавил, что уже проведена большая работа по контролю террористической защищенности объектов ЧМ-2018.  Все вскрытые в ходе проверок недостатки оперативно устраняются. 

Разработаны усиленные меры по обеспечению общественной безопасности в потенциально опасных местах возможных столкновений групп болельщиков, на маршрутах следования граждан. На время проведения турнира планируется установить контролируемые запретные зоны, ограничить движение транспортных средств, полеты летательных аппаратов, оборота оружия, боеприпасов и проведение публичных мероприятий.

Источник Интерфакс




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