Фонд оплаты труда областных чиновников будет сокращен на 10%. В число сокращений попадут полеты первым классом, а также проживание в люксовых гостиницах.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал постановление "О сокращении в 2017 году расходов областного бюджета на государственное управление", сообщает ВолгаНьюс . Для экономии областного бюджета и оптимизации затрат на государственное управление фонд оплаты труда областных чиновников с 1 января 2017 года сокращается на 10%.

Кроме того, устанавливается ограничение на профессиональную переподготовку и повышение квалификации госслужащих. А при командировках рекомендовано воздержаться от использования бизнес-терминала, приобретения авиабилетов 1 класса и оплаты гостиниц разряда "высший-А".