«Нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут лишены права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», - заявил руководитель департамента Международной федерации футбола по проведению чемпионатов мира Крис Унгер. "Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблемы, - добавил он.
На данный момент в Самаре идет строительство 45-тысячной "Самара Арены", которая примет шесть матчей чемпионата мира: четыре матча группового этапа, включая игру с участием сборной России, а также по одной встрече 1/8 и 1/4 финала.
Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что в целом подготовка к проведению турнира проходит в соответствии с графиком, вопросы есть по аренам в Калининграде и Самаре. Изначально планировалось, что самарский стадион введут в эксплуатацию в нынешнем году, позже дату перенесли на 2018-й.
"Рспорт" напоминает: ФИФА получила все заверения от властей Самарской области, что стадион к чемпионату мира будет завершен в срок.
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