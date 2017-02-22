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22 февраля 2017
07:05:43

Самарские военные готовят артиллерийский салют в честь 23 февраля

Он прогремит завтра не только в Самаре, но также в Екатеринбурге и Новосибирске.

Накануне праздника военнослужащие провели тренировку, в ходе которой отработали синхронность выстрела и слаженность действий номеров расчетов. Для производства залпов применят многоцветные фейерверочные изделия, которые в зависимости от калибра и заряда имеют собственные имена: «Вега», «Фиалка» и «Ассоль». Они обеспечат эффектные снопы искр, мерцание, пульсации и прочие световые эффекты.

Артиллерийские батареи произведут залпы в 21:00 по местному времени.




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