Руководит проектом кандидат технических наук, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Дмитрий Пащенко.

В идеале, модель должна получиться простой и доступной, чтобы каждый человек, запустив приложение на смартфоне и загрузив результаты ЭКГ, мог увидеть цифровой аналог своей сердечно-сосудистой системы.

При успешном воплощении замысла модель удастся интегрировать с одним из сервисов телемедицины, например «Яндекс. Здоровье».