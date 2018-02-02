Руководит проектом кандидат технических наук, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика» Дмитрий Пащенко.
В идеале, модель должна получиться простой и доступной, чтобы каждый человек, запустив приложение на смартфоне и загрузив результаты ЭКГ, мог увидеть цифровой аналог своей сердечно-сосудистой системы.
При успешном воплощении замысла модель удастся интегрировать с одним из сервисов телемедицины, например «Яндекс. Здоровье».
Об этом водителей предупреждает дорожная служба региона
В этот день жители смогут сами выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в текущем году
Как рассказали в ГИБДД, это случилось сегодня утром, примерно в 7-20
Он появился в Гомеле
По предварительным данным, человек перебегал пути перед грузовым составом и угодил под встречный электропоезд
Впервые встреча такого уровня пройдет в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена»
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