слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
22 декабря 2017
12:13:18

Самарские таможенники выявили крупнейшую партию контрафакта

 Совместно с силовыми структурами они в усиленно проводили мероприятия по недопущению проникновения в страну товаров, ввоз которых запрещен на территорию Российской Федерации.  Было выявлено порядка 150 тонн контрафактных товаров легкой промышленности.

Обувь, сумки, аксессуары для телефонов, парфюмерная продукция - все с признаками подделки и известными товарными знаками  Nike, Gucci, Armani, Zara, Feerars, Dolce&Gabbana, Hermes, Givenchy, Samsung, IPhone. Общее число контрафакта превысило 80 тысяч единиц.

Ввозились они через пункты пропуска российско-казахстанской границы и направлялись в крупные торговые оптовые рынки Москвы и Новосибирска. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся проверочные мероприятия, сообщили в пресс-службе самарской таможни.

   

 




Последние новости Тольятти

22 декабря
12:44
Госдума приняла закон о раздельном сборе мусора в России

ОН позволит снять напряжение между региональными властями и жителями субъектов

22 декабря
12:34
Под Тольятти шесть человек отравились угарным газом

ЧП произошло сегоднгя утром в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района

22 декабря
12:22
Дмитрий Азаров пользуется популярностью у жителей губернии

Об этом говорят цифры Фонда социсследований Самарской области

22 декабря
11:56
Украина может ввести визы для россиян в 2018 году

Этого не исключил министр иностранных дел страны Павел Климкин

22 декабря
11:38
Стало известно, какую сумму будут получать в Самарской области женщины, родившие первенца

Об этом в своем Твиттере сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова

22 декабря
11:16
8 событий в Тольятти, которые нельзя пропустить в эти выходные

Список составили в администрации

22 декабря
10:54
В Китае через два дня откроют самый длинный стеклянный мост в мире

Конструкция может выдержать вес около 2 тысяч человек...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+