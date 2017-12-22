Совместно с силовыми структурами они в усиленно проводили мероприятия по недопущению проникновения в страну товаров, ввоз которых запрещен на территорию Российской Федерации. Было выявлено порядка 150 тонн контрафактных товаров легкой промышленности.

Обувь, сумки, аксессуары для телефонов, парфюмерная продукция - все с признаками подделки и известными товарными знаками Nike, Gucci, Armani, Zara, Feerars, Dolce&Gabbana, Hermes, Givenchy, Samsung, IPhone. Общее число контрафакта превысило 80 тысяч единиц.

Ввозились они через пункты пропуска российско-казахстанской границы и направлялись в крупные торговые оптовые рынки Москвы и Новосибирска. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся проверочные мероприятия, сообщили в пресс-службе самарской таможни.