Они выяснили, что директор одной из самарских фирм назначил подставное лицо, от имени которого были заключены фиктивные внешнеторговые контракты и перечислены денежные средства на общую сумму почти 190 миллионов рублей.

Такие действия классифицируются статьей УК РФ. Было возбуждено уголовное дело. Самарская таможня вынесла постановление о передаче материалов прокурору для направления по подследственности.