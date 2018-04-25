Они выяснили, что директор одной из самарских фирм назначил подставное лицо, от имени которого были заключены фиктивные внешнеторговые контракты и перечислены денежные средства на общую сумму почти 190 миллионов рублей.
Такие действия классифицируются статьей УК РФ. Было возбуждено уголовное дело. Самарская таможня вынесла постановление о передаче материалов прокурору для направления по подследственности.
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