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08 февраля 2018
08:14:33

Самарские таможенники отправили в утиль санкционные томаты

Во время осмотра на одной из овощных баз было выявлено 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. На этикетках значилось, что страной происхождения является Турция, а продукты из этой страны входят в перечень товаров, ввоз которых на территорию России запрещен. При обнаружении такие продукты подлежат уничтожению.

- Почти четыре года  действуют отдельные специальные экономические меры, - рассказал о проверочных мероприятиях начальник отдела контроля Самарской таможни Рустам Тунтаев,- но некоторые недобросовестные предприниматели продолжают осуществлять оптово-розничную торговлю санкционными товарами, и всеми правдами и неправдами пытаются ввозить в страну указанные товары. Но свою работу в этом направлении таможня совместно с Россельхознадзором  Самарской области не ослабляет, тому подтверждение результат проверочного мероприятия.

Фото: Таможня Самарской области




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