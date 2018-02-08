Во время осмотра на одной из овощных баз было выявлено 37 ящиков с помидорами черри общей массой 240 килограммов. На этикетках значилось, что страной происхождения является Турция, а продукты из этой страны входят в перечень товаров, ввоз которых на территорию России запрещен. При обнаружении такие продукты подлежат уничтожению.

- Почти четыре года действуют отдельные специальные экономические меры, - рассказал о проверочных мероприятиях начальник отдела контроля Самарской таможни Рустам Тунтаев,- но некоторые недобросовестные предприниматели продолжают осуществлять оптово-розничную торговлю санкционными товарами, и всеми правдами и неправдами пытаются ввозить в страну указанные товары. Но свою работу в этом направлении таможня совместно с Россельхознадзором Самарской области не ослабляет, тому подтверждение результат проверочного мероприятия.

Фото: Таможня Самарской области