Из-за их отставания в графике строительства стадиона министерству спорта страны пришлось менять расписание тестовых матчей к ЧМ-2018. Первоначально протестировать новую самарскую арену планировали встречей "Крылья Советов" — "Спартак-2", которая была назначена на 7 апреля.
Но даже сейчас, за два месяца до контрольной даты, стало ясно, что «Самара-Арена» будет не готова к проведению этой игры. Матч перенесли на 28 апреля.
Источник Лайф
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