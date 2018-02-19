Из-за их отставания в графике строительства стадиона министерству спорта страны пришлось менять расписание тестовых матчей к ЧМ-2018. Первоначально протестировать новую самарскую арену планировали встречей "Крылья Советов" — "Спартак-2", которая была назначена на 7 апреля.

Но даже сейчас, за два месяца до контрольной даты, стало ясно, что «Самара-Арена» будет не готова к проведению этой игры. Матч перенесли на 28 апреля.