Набор претендентов продолжается в регионе до 15 марта. Всего в дни проведения матчей мундиаля на стадионе «Самара Арена» будут работать 1400 стюардов. Они обязаны контролировать потоки болельщиков, следить за соблюдением общественного порядка, помогать маломобильным гражданам.
Стать стюардом могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, не имеющие ограничений по здоровью. Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте якоманда.рф. После этого все кандидаты будут приглашены на личное собеседование.
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