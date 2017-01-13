Руководству школ в областной столице рекомендовано продлить каникулы из-за опасности распространения ОРВИ и гриппа, сообщает Сититраффик со ссылкой на "Интерфакс-Поволжье". При этом отмечается, что документ о продлении каникул носит рекомендательный характер, решение об отмене занятий должно приниматься руководством каждой из школ.

Ранее из-за превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу в Самаре и ряде муниципальных образований области занятия в школах были отменены до 13 января. Школы Тольятти вышли с карантина уже 11 числа.

По данным областного Роспотребнадзора, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости составляет в Самаре 28%, в нашем городе заболеваемость находится на неэпидемическом уровне.