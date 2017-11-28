Об этом сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс». Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая вывела на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и несколько наноспутников, состоялся сегодня в 8:41 по московскому времени.
Установленные на I и II ступенях двигатели, произведенные на заводе «Кузнецов» в Самаре, отработали в штатном режиме, без замечаний. Это двенадцатый в текущем году старт ракеты-носителя типа «Союз», который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации.
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