Об этом сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс». Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая вывела на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и несколько наноспутников, состоялся сегодня в 8:41 по московскому времени.

Установленные на I и II ступенях двигатели, произведенные на заводе «Кузнецов» в Самаре, отработали в штатном режиме, без замечаний. Это двенадцатый в текущем году старт ракеты-носителя типа «Союз», который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации.