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18 февраля 2017
10:16:41

Самарские пенсионеры сегодня снова потребуют отставки губернатора

Акция протеста, вторая за последние две недели пройдет в областной столице у  Дворца спорта  на улице Физкультурная. Митинг начнется в два часа дня, организовало его отделение КПРФ. К акции также намерены присоедниться представители ЛДПР.

Митингующие хотят, чтобы пенсионерам губернии вернули безлимитны проезд в общесвтенном транспорте и выплаты тем, кто работает. Но главное требование - отставка губернатора Николая Меркушкина. Главу региона на этот митинг также пригласили. Депупат от КПРФ в Самарской губернской Думе Михаил Матвеев написал об этом в своем блоге. Он также отметил, что сегодняшний митинг с местными властями согласован.

 




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