Акция протеста, вторая за последние две недели пройдет в областной столице у Дворца спорта на улице Физкультурная. Митинг начнется в два часа дня, организовало его отделение КПРФ. К акции также намерены присоедниться представители ЛДПР.

Митингующие хотят, чтобы пенсионерам губернии вернули безлимитны проезд в общесвтенном транспорте и выплаты тем, кто работает. Но главное требование - отставка губернатора Николая Меркушкина. Главу региона на этот митинг также пригласили. Депупат от КПРФ в Самарской губернской Думе Михаил Матвеев написал об этом в своем блоге . Он также отметил, что сегодняшний митинг с местными властями согласован.