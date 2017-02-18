Акция протеста, вторая за последние две недели пройдет в областной столице у Дворца спорта на улице Физкультурная. Митинг начнется в два часа дня, организовало его отделение КПРФ. К акции также намерены присоедниться представители ЛДПР.
Митингующие хотят, чтобы пенсионерам губернии вернули безлимитны проезд в общесвтенном транспорте и выплаты тем, кто работает. Но главное требование - отставка губернатора Николая Меркушкина. Главу региона на этот митинг также пригласили. Депупат от КПРФ в Самарской губернской Думе Михаил Матвеев написал об этом в своем блоге. Он также отметил, что сегодняшний митинг с местными властями согласован.
Об этом сообщает в своем блоге депутат Михаил Матвеев
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