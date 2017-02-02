4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В рамках этого дня специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера проведут мероприятия, направленные на повышение грамотности населения о проблеме онкологии, о мерах профилактики и раннем выявлении рака.

Доступными они будут и для жителей г.о. Тольятти. 3 февраля с 10.00 до 14.00 одновременно на базе Центра обучения и повышения квалификации ППО ОАО «АВТОВАЗ» (г.о. Тольятти, ул. Фрунзе, 16 «б») и Самарского медико-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России ( ул. Жукова, 39, стационар круглосуточного пребывания) будет проходить консультативный прием врачей-онкологов консультативно-диагностической поликлиники и отделения опухолей наружных локализаций.

Врачи-методисты прочтут лекцию на тему «Профилактика и ранняя диагностика опухолей наружных локализаций». Совместно с выездной бригадой Самарского областного клинического онкологического диспансера будут работать специалисты Центра здоровья Городской поликлиники №2 г.о. Тольятти, которые проведут комплексное обследование, включающее: определение индекса массы тела, измерение артериального давления, регистрация ЭКГ, исследование крови на глюкозу и холестерин экспресс-методом.

В ходе мероприятий все желающие получат красочные буклеты с полезной информацией по формированию здорового образа жизни, принципам рационального питания и профилактике онкологических заболеваний.

В 2016 – 2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Мы можем. Я могу». Рак – это не одно заболевание, существует множество типов и видов онкологических заболеваний. Однако эту болезнь можно победить вовремя, если начать своевременное лечение. Всемирный день борьбы против рака – это повод задуматься о том, что каждый человек может сделать для себя, какие принять меры и знать – «Мы можем. Я могу».

Принципы здорового образа жизни, внимательное отношение к собственному здоровью и регулярное прохождение профилактических обследований – это основное «оружие» в борьбе против онкологических заболеваний.