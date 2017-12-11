С 12 по 22 декабря в городе будут работать мобильные комплексы областной клинической больницы имени Т.И. Ерошевского. Они расположатся на территории тольяттинской городской больницы №2 им. В.В. Баныкина по адресу: Центральный р-н, ул. Баныкина, 8, стр. 3.

На прием к специалистам могут попасть пациенты с различными патологиями органов зрения при наличии полиса ОМС и направления от лечащего врача. Медики планируют работать с 9 утра до 2 часов дня по будням по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону: 8-967-762-47-48.