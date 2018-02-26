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26 февраля 2018
11:46:26

Самарские «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» в «антифутбольных» условиях

Напомним, 28 февраля в Самаре на поле стадиона «Металлург» пройдет встреча 1/4 финала Кубка России. И прогноз погоды обещает в этот день -16 градусов. Красно-белые высказали свои опасения. «Такие условия — и с этим не поспоришь — гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Беспокойство спартаковского руководства можно понять. В ноябре прошлого года два футболиста московского ЦСКА, игравшие в Хабаровске с местным СКА при температуре -19 буквально " на ровном месте"  получили переломы ног и надолго выбыли из строя. Тем не менее, в Российском футбольном союзе заявили, что переносить матч не будут. Встреча 28 февраля начнется в 18-30 по местному времени.




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