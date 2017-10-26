Накануне наши земляки смогли одержать важную победу над непростым соперником. Они оказались сильнее казанского «Рубина», причем на его поле. Матч 1/8 финала завершился со счетом 1-2 в пользу гостей. Он позволил самарцам выйти в четвертьфинал, где коварный жребий свел их с еще более именитым клубом.

Весной «Крыльям» предстоит сразиться с московским «Спартаком», который накануне выбил из Кубка «Спартак» из Нальчика. Времени на подготовку более чем достаточно - игра состоится 1 марта. Стоит отметить, что в последний раз команды встречались в Самаре в рамках чемпионата России в декабре прошлого года. Тогда «Крылья разгромили» красно-белых со счетом 4-0.

Фото: kc-camapa.ru