Накануне в последнем матче чемпионата страны, который проходил на стадионе «Металлург» в областной столице, они проиграли грозненскому «Тереку» со счетом 1:3. В результате клуб завершил турнир в зоне вылета, заняв 15 строчку в турнирной таблице. Следующий сезон «Крылья» проведут в ФНЛ.