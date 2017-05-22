Накануне в последнем матче чемпионата страны, который проходил на стадионе «Металлург» в областной столице, они проиграли грозненскому «Тереку» со счетом 1:3. В результате клуб завершил турнир в зоне вылета, заняв 15 строчку в турнирной таблице. Следующий сезон «Крылья» проведут в ФНЛ.
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