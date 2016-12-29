Ежегодно период новогодних каникул отделение экстренной офтальмологической помощи больницы им.Т.И. Ерошевского встречает в полной боевой готовности. Ведь именно в это время чаще других случаются травмы и ожоги глаз от различных фейерверков, салютов, петард, игрушек-хлопушек. Отделение экстренной офтальмологической помощи будет работать ежедневно в круглосуточном режиме. Больница принимает всех пострадавших, без медицинских полисов и направлений! Между тем, врачи составили памятку, что нужно делать, чтобы избежать неприятностей:
Сравнительная статистика данных «глазного травмпункта» за последние 3 года показывает, что чаще всего пациенты получают травмы из-за собственной невнимательности и даже некоторой беспечности. Например, год назад в новогодние каникулы за срочной помощью к офтальмологам именно с «новогодними» травмами глаз обратились 17 пациентов. Большая часть из них получила легкие повреждения глаз от попадания елочных иголок и искр бенгальских огней. Но, к сожалению, снова не обошлось и без серьезных травм: от «удара» пробкой шампанского пострадали 3 человека, от ожогов, полученных при зажигании фейерверка, – 2 человека.
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