Ежегодно период новогодних каникул отделение экстренной офтальмологической помощи больницы им.Т.И. Ерошевского встречает в полной боевой готовности. Ведь именно в это время чаще других случаются травмы и ожоги глаз от различных фейерверков, салютов, петард, игрушек-хлопушек. Отделение экстренной офтальмологической помощи будет работать ежедневно в круглосуточном режиме. Больница принимает всех пострадавших, без медицинских полисов и направлений! Между тем, врачи составили памятку, что нужно делать, чтобы избежать неприятностей:

Будьте внимательны и осторожны, следуйте инструкции и соблюдайте технику безопасности при использовании различных пиротехнических средств: используйте только сертифицированную продукцию. Не «стреляйте» пробкой от шампанского! Необходима простая техника безопасности. Пробку необходимо придерживать. Открывать бутылку с вылетающей пробкой следует, только предупредив всех сидящих за столом об опасности и прикрыв пробку салфеткой или полотенцем. Травма от вылетающей с высокой скоростью пробки может привести к необратимой потере зрения. Если вы получили травму глаза, немедленно обратитесь за специализированной помощью. Очень важно установить диагноз и начать адекватное лечение сразу в первые минуты и часы после несчастного случая.

Сравнительная статистика данных «глазного травмпункта» за последние 3 года показывает, что чаще всего пациенты получают травмы из-за собственной невнимательности и даже некоторой беспечности. Например, год назад в новогодние каникулы за срочной помощью к офтальмологам именно с «новогодними» травмами глаз обратились 17 пациентов. Большая часть из них получила легкие повреждения глаз от попадания елочных иголок и искр бенгальских огней. Но, к сожалению, снова не обошлось и без серьезных травм: от «удара» пробкой шампанского пострадали 3 человека, от ожогов, полученных при зажигании фейерверка, – 2 человека.