Компания «ЭнергосбыТ Плюс Самара» подала иск в суд. Основанием стала задолженность управляющей компании за полученное тепло в размере 3,69 млн. рублей, накопленная с января по апрель 2017 года Этот долг подтвержден судебной инстанцией - в законную силу вступило решение суда о взыскании суммы в пользу поставщика ресурсов, однако управляющая компания не спешит гасить долги прошлого отопительного сезона.

«Департамент ЖКХ» входит в пятерку крупнейших должников губернии. По состоянию на 27 декабря общая задолженность организации за тепло достигла 347,7 млн. рублей.

В целом задолженность потребителей тепловой энергии региона перед теплоэнергетиками «Т Плюс» превышает 7 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, размер задолженности вырос на 6%, или на 432,2 млн. рублей. Основную часть прироста суммы долга «обеспечили» управляющие компании и ТСЖ.