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11 мая 2017
08:43:03

Самарские дети поедут на Всемирные детские «Игры победителей»

Они пройдут в Москве на стадионе ЦСКА со 2 по 4 июня. Это самые крупные спортивные соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания. Ребята от 7 до 16 лет будут соревноваться в шести видах спорта: легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, стрельбе, шахматам и футболу.

В Играх победителей нынешнего года примут участие шестеро юных жителей Самарской области. Команда нашей губернии возьмет старт на этих соревнованиях уже в 6 раз, в копилке самарцев уже есть 60 медалей.

Участие детей в Играх победителей бесплатно. Все расходы на проживание, питание, участие в соревнованиях, культурно-развлекательную программу оплачивают организаторы — БФ»Подари жизнь».  Команды оплачивают только  проезд.




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