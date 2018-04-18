С середины марта здесь работает служба, в компетенцию которой входит выявление санкционной продукции и контрафактных товаров. За месяц в результате таможенных досмотров удалось обнаружить свыше 88 тысяч единиц товара, обладающего признаками контрафактности.

В основном это спортивные костюмы, куртки, обувь, маркированные известными товарными знаками Adidas, Nike, Reebok, Lacoste, Asics. Также пытались ввезти на территории региона поддельные автозапчасти мировых брендов Nissan, Volkswagen, BMW.

А на днях во время досмотра фуры из Казахстана были обнаружены чехлы для телефонов, маркированные известными товарными знаками Nike, Nokia, Samsung, Adidas и Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA.

Кроме того, выявлено 288 килограммов санкционной продукции, возбуждено 2 административных и 3 уголовных дела.

Фото: Самарская таможня