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18 апреля 2018
10:10:39

Самарская таможня подводит итоги работы нового подразделения

С середины марта здесь работает служба, в компетенцию которой входит выявление санкционной продукции и контрафактных товаров. За месяц в результате таможенных досмотров удалось обнаружить свыше 88 тысяч единиц товара, обладающего признаками контрафактности.

В основном это спортивные костюмы, куртки, обувь, маркированные известными товарными знаками Adidas, Nike, Reebok, Lacoste, Asics. Также пытались ввезти на территории региона поддельные автозапчасти мировых брендов Nissan, Volkswagen, BMW.

А на днях во время досмотра фуры из Казахстана были обнаружены чехлы для телефонов, маркированные известными товарными знаками Nike, Nokia, Samsung, Adidas и Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA.

Кроме того, выявлено 288 килограммов санкционной продукции, возбуждено 2 административных и 3 уголовных дела.

Фото: Самарская таможня




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