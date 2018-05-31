Валентина Логинова прочтет удивительно добрый и светлый рассказ "Жених и невеста" самарского прозаика Евгения Лазарева. Она - суперфиналист конкурса чтецов «Живая классика». Лучшие юные чтецы всегда встречались на главной сцене самого важного книжного фестиваля страны в пушкинский день. Однако в этом году традиция будет нарушена: в связи с переносом дат «Красной площади» суперфинал «Живой классики» состоится 1 июня в 11:00. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель».

Первый день лета выдастся для конкурсантов очень волнительным. Позади череда побед, но впереди главное состязание – за звание самых сильных, самых талантливых декламаторов России среди школьников. Победа на Красной площади в масштабном литературном проекте страны – это очень почетно! К тому же каждый выступающий осознает, что, читая текст в самом сердце столицы на глазах гостей фестиваля, он представляет свой регион.

Девять ребят поразили судей на финале в «Артеке», который прошел 15 мая. И теперь на Красную площадь приедут школьники из Калужской, Московской, Новгородской, Самарской, Тюменской, Мурманской областей, а также из Севастополя, Краснодарского края и Республики Дагестан.

Эти мальчики и девочки представят зрителю очень разные произведения, каждый прочтет их в своей уникальной, не похожей ни на кого манере. Со сцены будут звучать проникновенное «Письмо к Богу» Бориса Ганаго в исполнении Михаила Непипа, трогательный рассказ Виктора Голявкина «В шкафу», который расскажет Матвей Кошелев, задорно веселый фрагмент о первой влюбленности из «Манюни» Наринэ Абгарян зазвенит смехом Елизаветы Хвостиковой. Екатерина Жигульская прочтет рассказ Виктора Астафьева «Бабушкин праздник», Аделина Антонова поделится тем, как испугалась свою бабулю (рассказ Оскара Ремеза «Моя бабушка Яга»), Петр Палатов (Наталья Евдокимова «Лето пахнет солью») и Фатима Микаилова (Юрий Яковлев «Гонение на рыжих») заставят вспомнить, как это – полюбить в первый раз. О «Раскаявшейся судьбе» словами Надежды Тэффи заговорит со зрителями Варвара Яковлева, Валентина Логинова убедит всех, что годы делают настоящий брак только крепче (Евгений Лазарев «Жених и невеста»).

Министр образования РФ Ольга Васильева поздравляет участников «Живой классики» с тем, что они стали частью огромного читательского движения: «Будьте добрыми, мудрыми и всегда открытыми к новым знаниям. Пусть книги послужат фундаментом вашего кругозора, самопознания и интеллектуального совершенствования. Сейчас перед вами открыты все дороги. Постарайтесь на своем пути сохранять целеустремленность, любознательность и, самое главное, те общие духовные ценности, которым вас научила литература».

«Выступление на Красной площади – это кульминация читательского марафона «Живая классика», который продолжается почти весь год. Неважно, кто победит. На главной сцене страны выступают сильнейшие. И задача этого мероприятия – показать, что есть подростковая среда, в которой модно читать, что читающие и думающие дети живут в самых разных уголках нашей страны. А ещё задача – вдохновить других детей, увлечь их чтением, поэтому для нас важно, чтобы на это мероприятие приходили целыми семьями, чтобы среди зрителей было как можно больше детей», – говорит президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

В этом году специальные призы для суперфинала подготовил МИЦ «Известия». Представители первого в России частного мультимедийного информационного центра наградят «Лучшего чтеца» и отметят конкурсанта, отличившегося в актерской подаче текста. А Общероссийский народный фронт, который в этом году стал учредителем специальной номинации «С чего начинается родина», устроит для всех суперфиналистов экскурсию на киностудию «Мосфильм» и познакомит ребят с творческой кухней актеров, режиссеров, операторов. Финалисты и члены жюри получат издания от постоянного партнера конкурса — Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП)

Выбирать трех победителей конкурса «Живая классика-2018» предстоит звездному жюри. В него в этом году вошли: народный артист России, эксперт ОНФ Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова, заместитель Генерального директора МИЦ «Известия» Кристина Потовых, заслуженная артистка России Вера Бабичева, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер театра и кино Михаил Полицеймако.

Председатель жюри на Красной площади Андрей Соколов обратился к финалистам с напутственным словом: «В этом году чтецы сильны, как никогда. Выбранный ими материал очень разнообразен. Оценивать их крайне сложно. Конечно, огромную роль будет играть везение. Поэтому всем финалистам желаю удачи. До встречи на Красной площади!»

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» активно поддерживают федеральные СМИ. Главные информационные партнеры – «Эхо Москвы», телеканал «Россия – Культура», «Известия», «Социальный навигатор» (МИА «Россия сегодня»), портал «Год литературы», международное