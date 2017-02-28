Дело было еще в октябре в Постниковом овраге областной столицы.

При столкновении Land Rover и Audi были серьёзно повреждены автомобили Ford Focus, Renault Duster, Kia Sportage, Hyundai Accent, Opel Astra, Lada Priora, Peugeot Boxer, BMW X5 и Subaru Tribeca. Размер ущерба может составить более 5 миллионов рублей.

Согласно экспертизе, проведенной сотрудниками самарского областного наркологического диспансера, 33-летний водитель автомобиля Land Rover в момент ДТП мог находиться под действием наркотического вещества, входящего в состав курительных смесей «спайс». К тому же, лихач на внедорожнике не был вписан в полис ОСАГО, тем самым сознательно нарушил ПДД.

Один их пострадавших с травмой средней тяжести был госпитализирован с места аварии. Согласно показаниям очевидцев, владелец немецкого седана не совершал перестроения из своего ряда в средний. а видео с места ДТП прослеживается, что в момент удара автомобиль Land Rover двигался с опережением, относительно автомобиля Audi. Водитель внедорожника в такой ситуации должен был руководствоваться требованиями п.8.4 Правил дорожного движения РФ, а именно уступить дорогу Audi, движущемуся попутно без изменения направления движения.

Несмотря на факт нахождения молодого человека за рулём в состоянии наркотического опьянения, полицейские не спешат определить вину водителя элитного внедорожника. Окончательную ясность и определение очередности манёвров участников аварии внесет результат трасологической экспертизы.

Здесь видеокадры с места эой страшной аварии и все подробности.