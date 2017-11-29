10 комплексных дорожных машин поступят в организацию «АСАДО» в январе. Эта техника может использоваться круглый год: в летний период в качестве самосвалов, а также для поливки и мойки дорожного полотна и дорожных знаков, зимой — для посыпки инертными материалами или антигололедными реагентами поверхности тротуаров и дорог, а также для очистки дорожного полотна от снега.

Компания «АСАДО» выполняет функции по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области с 2004 года. Сейчас коллектив предприятия обслуживает более семи тысяч километров магистралей губернии всех пяти технических категорий. Круглосуточная диспетчерская служба немедленно реагирует на непредвиденные ситуации и способствует повышению безопасности дорожного движения.