До конца нынешнего года 500 школьников из различных городов страны совершат познавательное путешествие в нашу губернию. В рамках тура юные россияне смогут увидеть все самое интересное, что есть в регионе – познакомиться с Самарой, Тольятти, Сызранью.

Для самарской туристической отрасли детский туризм является приоритетным направлением. В декабре 2016 года был создан турпродукт, превративший уроки в увлекательное путешествие за новыми впечатлениями и знаниями на самом безопасном и комфортном виде транспорта – железнодорожном дневном экспрессе.

Так, проект «Вагон знаний» объединил 3 региона и позволил 4 тысячам детей познакомиться с достопримечательностями, культурно-историческим потенциалом и этно-национальным разнообразием регионов ПФО. Успешная реализация проекта стала основой для участия Самарской области в Национальной программе «Моя Россия».

Маршрут «Великий Волжский путь» проходит через основные города и объекты на реке Волге: многоликую Самару, автомобильную столицу России - Тольятти, уникальный Национальный парк «Самарская Лука», купеческую Сызрань, столицу Пензенской области – литературную Пензу и завершается в поэтичном Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы».

Программа культурно-познавательного тура весьма насыщена и рассчитана на 3 дня и 2 ночи. Площадками для интерактивных уроков станут такие объекты, как Бункер Сталина, где ребята окунутся в атмосферу военного времени, музей «Самара Космическая» - здесь юные туристы раскроют тайны Космоса, Мотомир Вячеслава Шеянова, где школьники смогут ознакомиться с легендами мотостроения первой половины 20 века и даже покататься на экспонатах, Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова, где в одном месте можно увидеть уникальную технику в натуральную величину, и, конечно же, Тарханы – здесь школьники смогут покружить в ритме вальса на настоящем балу. Изюминкой станет образовательно-развлекательный интерактив, позаимствованный из проекта «Вагон знаний» на базе комфортного Дневного экспресса «Пенза-Самара».