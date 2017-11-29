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29 ноября 2017
10:44:39

Самарская область вошла в 10 лучших регионов по темпам реализации программы капремонта

Как сообщает Фонд капитального ремонта Самарской области, речь идет об объемах работ и о собираемости взносов, которая достигла по стране 88%.

В период с 2014 по 2016 годы в регионе отремонтированы 2000 домов, еще порядка тысячи приведут в порядок до конца нынешнего. Чтобы выявить строителей-подрядчиков, которые недобросовестно выполняют свою работу, ФКР рекомендует собственникам жаловаться на них в антимонопольную службу. 




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