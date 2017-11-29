Как сообщает Фонд капитального ремонта Самарской области, речь идет об объемах работ и о собираемости взносов, которая достигла по стране 88%.

В период с 2014 по 2016 годы в регионе отремонтированы 2000 домов, еще порядка тысячи приведут в порядок до конца нынешнего. Чтобы выявить строителей-подрядчиков, которые недобросовестно выполняют свою работу, ФКР рекомендует собственникам жаловаться на них в антимонопольную службу.