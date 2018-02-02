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02 февраля 2018
07:46:20

Самарская область вместе со всей страной отмечает 75-летие разгрома фашистских войск в Сталинградской битве

Сегодня и завтра в регионе пройдет целый комплекс торжественных мероприятий. Сражение продолжалось ровно 200 дней и ночей на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров, протяженность фронта составляла от 400 до 850 километров.

Сталинградская битва нарушила ход военной истории Германии даже тем, что впервые немецкий фельдмаршал - командующий группировкой немецких войск Паулюс - сдался в плен. Битва завершилась 2 февраля 1943 победой советских войск, 112 воинов-участников сражения удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью "За оборону Сталинграда" награждены 700 тысяч человек.

В настоящее время в Самарской области проживает 53 ветерана, которые стали частью той исторической победы.  Завтра на площади Свободы Тольятти состоится митинг, посвященный Сталинградской битве.




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