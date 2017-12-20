Он должен подойти к границам губернии со дня на день и принести осадки и потепление. Правда, подъем температуры будет небольшим, днем ожидается -5-7, ночью до 10 с минусом. Зато снег, начиная с выходных, будет идти достаточно часто.

Стоит также отметить, что с пятницы начнет стремительно падать атмосферное давление. Это может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых горожан, так что принимайте меры заранее.