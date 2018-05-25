Наша губернии сохранила высокие позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2017 года. Продемонстрировав те же показатели, что и годом ранее, область закрепилась на 12 месте.

Исследование, проведенное агентством "РИА Рейтинг", было представлено на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Оно основано на анализе четырех групп показателей: масштаба экономики, ее эффективности, бюджетной и социальной сферы.

Как отметили в администрации, на регионы, занимающие первые 20 мест в рейтинге, приходится 65% суммарного ВВП, а также 64,6% от общероссийского объема обрабатывающих производств. Как отмечают эксперты, мощная промышленная и финансовая база позволяют им удерживать высокие позиции в рейтинге.

Говоря о прогнозах на будущее, эксперты относят Самарскую область к зоне неопределенности. Равно как и все другие регионы, где будет проводиться чемпионат мира по футболу-2018. С одной стороны, здесь ожидается рост потребительского спроса и транспортных перевозок. С другой - после мундиаля возможен спад инвестиций из-за фактора высокой базы.

Вместе с тем, как считают специалисты, можно ожидать дальнейшего улучшения социально-экономического положения в регионах, где развито машиностроение. В том числе автомобилестроительный сектор, так как спрос на автомобили в стране продолжает расти быстрыми темпами. Очевидно, что здесь Тольятти и Самарская область находятся в выигрышном положении.