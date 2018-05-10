Как пишет «Коммерсантъ», законопроект о дорожных фондах регионов может вступить в силу 1 января 2019 года. Документ уже поддержал комитет Госдумы по бюджетам и налогам. Депутатам рекомендовано принять его во втором чтении, которое пройдет сегодня.

Сейчас доходы от штрафов идут в бюджеты субъектов Федерации и тратятся на различные цели, с дорогами не связанные (например, строительство поликлиник, детских садов). По данным Минтранса, ежегодная сумма поступлений в фонды вырастет на 9%.

За 12 месяцев прошлого года автовладельцам было выписано без малого 110 миллионов рублей административных штрафов, и 85 миллионов нарушители уплатили.